На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
9 января 2020 22:01
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"Это нельзя назвать убытками. <...> Мы просто не заработаем эти деньги", — пояснил он. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Наш".
Ранее Макогон написал на Facebook, что транзит через Украину снизится в 2020 году на 15 миллиардов кубометров: теперь Киев поставляет голубое топливо только Румынии и Молдавии.
Торжественное открытие газопровода состоялось накануне, на церемонии в Стамбуле присутствовали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.
"Турецкий поток" состоит из двух ниток, мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Фото: ТАСС
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