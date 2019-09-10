На Тайване женщина с мертвым мозгом вышла замуж
10 сентября 2019 17:30
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Пара встречалась 11 лет. В августе 32-летняя девушка попала в ДТП в одном из районов Тайбэя: ее мотоцикл сбил автомобиль, разворачивавшийся в неположенном месте. Через три дня медики констатировали смерть мозга, после этого жизнь девушки поддерживалась искусственно.
Жених решил устроить импровизированную свадьбу прямо в палате. На глазах у родственников он надел невесте, лежавшей на больничной койке в фате, обручальное кольцо.
После церемонии девушку отключили от аппаратов поддержания жизни.
Родственники разрешили трансплантацию ее органов тем, кто в них нуждается.
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