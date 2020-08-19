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На МТЗ рассказали о ситуации на заводе

19 августа 2020 11:14
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"Завод работает, тракторы собираются, техника отгружается".
Часть работников Минского тракторного завода (МТЗ) ушла в отпуска за свой счет, в том числе по политическим мотивам, но предприятие работает, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе белорусского завода.

"Часть работников завода написали заявления за свой счет. По имеющейся информации, 167 человек - по семейно-бытовым обстоятельствам, пять – по политическим мотивам и в связи с проведением забастовки", - рассказала сотрудница пресс-службы. Она уточнила, что всего на МТЗ работают более 15 тысяч человек.

Между тем собеседница агентства обратила внимание, что "завод работает, тракторы собираются, техника отгружается". "Понятно, что ситуацию штатной на 100% сейчас назвать нельзя", - сказала она.

Комментируя появившуюся в некоторых белорусских СМИ в среду информацию о разгоне людей сотрудниками ОМОН у проходной МТЗ, сотрудница пресс-службы отметила, что "руководство завода милицию не вызывало".

Ранее на ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Так, актив МТЗ на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8.00 (совпадает с мск) 17 августа. Однако, по данным премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли. 



Фото:    Sputnik / Виктор Толочко / РИА Новости
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