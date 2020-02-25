Я нашел ошибку
Главные новости: 
Обсудили подготовку к весеннему паводку.
Состоялось первое в этом году заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии
А обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, также предлагается закрепить в основном законе страны.
Важнейшим достоянием России в конституции могут быть названы дети
Глава государства заявил также, что при реализации национальных проектов точечных результатов недостаточно.
Путин рассказал, что станет главным индикатором успеха нацпроектов
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни.
В Китае заявили, что создана вакцина против уханьского коронавируса
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона.
Моногорода регионального значения могут получить дополнительные меры поддержки
В СО принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним некурительной никотиносодержащей продукции (снюс)
Решение этих задач позволит
Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина
На сохранение остаточной стоимости автомобиля влияют надежность, имидж компании, спрос покупателей.
Названы самые выгодные для перепродажи иномарки
сегодня  Вторник, 25 февраля, 22:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/02:
USD 64.92
0.62
EUR 70.46
1.04
Новости /  В мире  

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

25 февраля 2020 18:06
119
У одного постояльца из Италии обнаружили коронавирус.
На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии, передает РБК. Об этом сообщает испанское агентство Efe. По данным El Pais, в отеле проживают около тысячи человек, эту информацию подтверждает местное издание Diario de Avisos.

Заболевший остановился в отеле уже после того, как сдал тесты на коронавирус. На курорте он вместе с женой пробыл неделю. Анализ оказался положительным, и местные власти распорядились ввести карантин в отеле, где он жил. Как пишут Efe и El Pais, туристы не могут покинуть здание. На фотографиях, опубликованных Diario de Avisos, видно, что входные ворота на территорию комплекса закрыты и обмотаны цепью, на них висит табличка «Вход запрещен».

Зараженный турист направлен в госпиталь в городе Санта-Крус-де-Тенерифе — административном центре острова. В Мадриде специалисты проводят повторные тесты.

Турист из Италии стал третьим человеком на территории Испании, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Италия остается основным очагом заражения в Европе: по последним данным, на территории страны подтверждены 229 случаев заболевания, трое инфицированных скончались. Очаги распространения инфекции выявили в областях Ломбардия и Венето, где отменены массовые мероприятия и закрыты театры, включая «Ла Скала» в Милане, музеи и галереи.

Из-за зараженного пассажира из Китая, у которого обнаружили коронавирус, в начале февраля на карантин в японском порту Йокогама поместили круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находились 3,7 тыс. человек, в том числе 24 россиянина. 634 человека заболели инфекцией, четверо скончались.


Фото из открытых источников





Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
406
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
861
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2819
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1203
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2295
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1744
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
308
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
523
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
598
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1326
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1835
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1859
Весь список

Мероприятия
Военный комиссариат Самарской области активно включился в реализацию всероссийского проекта «Дорога памяти»
Областная научная библиотека представит проект «Пространство открытого чтения»
Жителей и гостей CO приглашают на VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море — любимому городу»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные