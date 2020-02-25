На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса
25 февраля 2020 18:06
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Заболевший остановился в отеле уже после того, как сдал тесты на коронавирус. На курорте он вместе с женой пробыл неделю. Анализ оказался положительным, и местные власти распорядились ввести карантин в отеле, где он жил. Как пишут Efe и El Pais, туристы не могут покинуть здание. На фотографиях, опубликованных Diario de Avisos, видно, что входные ворота на территорию комплекса закрыты и обмотаны цепью, на них висит табличка «Вход запрещен».
Зараженный турист направлен в госпиталь в городе Санта-Крус-де-Тенерифе — административном центре острова. В Мадриде специалисты проводят повторные тесты.
Турист из Италии стал третьим человеком на территории Испании, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Италия остается основным очагом заражения в Европе: по последним данным, на территории страны подтверждены 229 случаев заболевания, трое инфицированных скончались. Очаги распространения инфекции выявили в областях Ломбардия и Венето, где отменены массовые мероприятия и закрыты театры, включая «Ла Скала» в Милане, музеи и галереи.
Из-за зараженного пассажира из Китая, у которого обнаружили коронавирус, в начале февраля на карантин в японском порту Йокогама поместили круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находились 3,7 тыс. человек, в том числе 24 россиянина. 634 человека заболели инфекцией, четверо скончались.
Фото из открытых источников
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