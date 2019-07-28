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Новости /  В мире  

На Аляске испытали израильскую систему ПРО для перехвата ракет в космосе

28 июля 2019 17:50
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Ракетная установка Hetz-3 была разработана Израилем при активной поддержке США. Ее впервые испытали за пределами страны.
Министерство обороны Израиля провело на Аляске успешные испытания ракеты «Хец-3» (Hetz-3), предназначенной для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, передает РБК. Об этом сообщает израильское военное ведомство.

Испытания проводились Министерством аэрокосмической промышленности и обороны Израиля совместно с американским Агентством по противоракетной обороне, на стартовом комплексе Pacific Spaceport Complex Alaska (PSCA) на острове Кадьяк.

В Минобороны добавили, что такое место для испытаний было выбрано для того, чтобы протестировать возможности системы, которые не поддаются проверке на территории Израиля.

За 10 дней испытаний на Аляске система совершила три успешных перехвата целей. Как уточняет Jerusalem Post, тесты ракеты, предназначенной для защиты Израиля, впервые прошли на территории другой страны.

В испытаниях также был задействован американский радар противоракетной обороны AN-TPY2. Тесты показали совместимость и успешную совместную работу американской системы обнаружения ракет и новой ракеты израильской противоракетной обороны.

Ракетный комплекс Hetz-3 разрабатывается военно-промышленными предприятиями Израиля и американской корпорацией Boeing. Его испытания идут с 2011 года при финансовой поддержке Вашингтона. Комплекс предназначен для перехвата целей в безвоздушном пространстве на расстоянии 400-2500 км и высоте до 100 км и рассматривается Иерусалимом как мера противоракетной защиты от потенциальных ударов со стороны Ирана и Сирии. На вооружение комплексы Hetz-3 был приняты Израилем в 2017 году, сообщал Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter назвал прошедшие на Аляске испытания ракеты «невообразимо успешными». «За последние несколько недель мы провели три секретных испытания ракеты Hetz-3. Они стали невообразимо успешными. Hetz-3 успешно перехватила баллистические ракеты за пределами атмосферы на высотах и скоростях, которых мы до сих пор не видели», — написал Нетаньяху, отметив, что это «огромное достижение в области безопасности Израиля».


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