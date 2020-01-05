НАТО созвало экстренное заседание по ситуации в Ираке
5 января 2020 23:21
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Он уточнил, что члены НАТО планируют обсудить происходящее в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В пресс-службе НАТО уточнили ТАСС, что заседание назначено на понедельник, 6 января.
НАТО приостановило работу своей тренировочной миссии в Ираке 4 января, на следующий день после американского авиаудара в районе Багдада, при котором погиб Сулеймани.
Иран назвал убийство генерала «актом терроризма» и пригрозил ответными военными ударами. США утверждают, что операция по ликвидацию Сулеймани — «оборонительные действия». Президент Дональд Трамп предупреждал, что в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана нанесет 52 удара по объектам в Иране.
Фото: соцсети
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