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Члены НАТО планируют обсудить происходящее в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
НАТО созвало экстренное заседание по ситуации в Ираке
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Новости /  В мире  

НАТО созвало экстренное заседание по ситуации в Ираке

5 января 2020 23:21
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Члены НАТО планируют обсудить происходящее в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Глава НАТО Йенс Столтенберг созвал срочное заседание североатлантического совета по поводу ситуации в Ираке,передает РБК. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя альянса.

Он уточнил, что члены НАТО планируют обсудить происходящее в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В пресс-службе НАТО уточнили ТАСС, что заседание назначено на понедельник, 6 января.

НАТО приостановило работу своей тренировочной миссии в Ираке 4 января, на следующий день после американского авиаудара в районе Багдада, при котором погиб Сулеймани.

Иран назвал убийство генерала «актом терроризма» и пригрозил ответными военными ударами. США утверждают, что операция по ликвидацию Сулеймани — «оборонительные действия». Президент Дональд Трамп предупреждал, что в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана нанесет 52 удара по объектам в Иране.


Фото:   соцсети





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