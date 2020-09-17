НАСА рассматривает возможность отправки миссии на Венеру для поиска жизни

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Об этом сообщает агентство Рейтер. Как ожидается, отправку миссии могут одобрить к апрелю 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что международная группа ученых обнаружила в атмосфере Венеры фосфин – бесцветный ядовитый газ, который может иметь как промышленное, так и биологическое происхождение. На Земле его выделяют некоторые бактерии в процессе жизнедеятельности.

В НАСА призвали сделать исследование Венеры приоритетом, тогда как специалисты Роскосмоса отметили, что обнаруженные дистанционно вещества не доказывают наличия жизни на планете, передает Радио Маяк.