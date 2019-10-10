Муж насильно обрил налысо жену из-за найденного в завтраке волоса
10 октября 2019 16:52
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Инцидент произошёл в деревне в округе Джайпурхат. Соседи женщины обратились в полицию, когда узнали о произошедшем. В результате 35-летнего Баблу Мондала задержали.
— Он рассердился, увидев волос, а затем взял и насильно обрил голову жены, — рассказал начальник местной полиции.
Мужчине предъявили обвинение в сознательном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 14 лет лишения свободы. Также его обвинили в "оскорблении скромности" своей 23-летней супруги.
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