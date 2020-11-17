Миссия ракеты-носителя Vega провалилась

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Ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли, стартовавшая во вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана), отклонилась от траектории, не завершив миссию, передает ТАСС.

"Спустя 8 минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета", - говорится в пресс-релизе компании-оператора Arianespace.

Avum оборудуется жидкостным реактивным двигателем РД-843, разработанным украинским КБ "Южное". Как отмечается на сайте КБ, установка позволяет проводить до пяти запусков за один полет, общее время работы двигателя составляет порядка 700 секунд. Производство двигателей осуществляется на предприятии "Южмаш" в Днепре.

Запуск Vega был седьмым в этом году и семнадцатым за все время ее использования с 2012 года. Сбой стал вторым в истории эксплуатации носителя (первый произошел в июле 2019 года).

Фото: JM GUILLON / ESA / ТАСС