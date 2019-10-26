Минобороны показало снимки, доказывающие контрабанду США нефти из Сирии

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Как подчеркнули в российском военном ведомстве, нефть добывалась в Заевфратье под надёжной охраной американских военных, затем её в автоцистернах отправляли за пределы Сирии.Так, на одном из снимков от августа 2019 года показан нефтесборный пункт Даман, что примерно в 40 километрах к востоку от провинции Дейр-эз-Зор, там зафиксировано скопление автомобильной техники.— Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза, — прокомментировали в Минобороны РФ.А на другой снимок из окрестностей провинции Дейр-эз-Зор попало 36 машин, в том числе 32 бензовоза.* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.