Минобороны показало снимки, доказывающие контрабанду США нефти из Сирии
26 октября 2019 22:08
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Как подчеркнули в российском военном ведомстве, нефть добывалась в Заевфратье под надёжной охраной американских военных, затем её в автоцистернах отправляли за пределы Сирии.
Так, на одном из снимков от августа 2019 года показан нефтесборный пункт Даман, что примерно в 40 километрах к востоку от провинции Дейр-эз-Зор, там зафиксировано скопление автомобильной техники.
— Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза, — прокомментировали в Минобороны РФ.
А на другой снимок из окрестностей провинции Дейр-эз-Зор попало 36 машин, в том числе 32 бензовоза.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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