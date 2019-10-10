Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы
10 октября 2019 21:54
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"Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики - Мигель Диас-Канель, вице-президент республики - Сальвадор Вальдес", - говорится в сообщении на странице Национальной ассамблеи в Twitter.
В голосовании участвовали 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи народной власти, помимо Диаса-Канеля на пост президента Кубы претендовали 17 человек, однако наблюдатели предсказывали его победу накануне голосования.
Должность президента ввели в стране по итогам конституционного референдума, который состоялся в феврале. За проект нового основного закона на Кубе в конце февраля проголосовали более 73% избирателей. Конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности.
Одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма, а Коммунистическая партия по-прежнему остается направляющей политической силой общества и государства.
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