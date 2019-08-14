Меркель обвинила Москву в развале Договора о РСМД
14 августа 2019 21:46
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— Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила Договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора, — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Немецкий канцлер считает, что из-за расторжения соглашения была утрачена часть системы ограничений вооружений в ЕС и во всём мире. Более того, она обещает "общий ответ" Североатлантического альянса в связи с разрывом договора, ведь Берлин — это "часть НАТО".
Напомним, в феврале США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.
Фото из открытых источников
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