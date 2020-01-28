Мэр Ухани намерен подать в отставку в знак признания вины перед горожанами

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— Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения. Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию, — сказал Сяньван.Напомним, китайский город Ухань из-за вспышки коронавируса полностью изолировали на въезд и выезд людей. Случаи заражения вирусом были зарегистрированы в Гонконге, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, во Франции, Германии и других странах. От него уже скончалось 106 человек, более 4500 — инфицированы.Фото: соцсети