Маск пообещал беспилотную Tesla стоимостью менее двух миллионов рублей

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что через три года компания Tesla будет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов, передает РИА Новости.

"Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов (примерно 1,9 млн рублей - ред.), который также будет полностью беспилотными", - цитирует издание New York Post Маска, который выступил в Калифорнии на встрече с акционерами.

Новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас - седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности - Toyota и Daimler.

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