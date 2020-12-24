Марадона перед смертью не принимал таблетки для поддержания работы сердца

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Об этом свидетельствуют результаты вскрытия, опубликованные местными СМИ.

У спортсмена был цирроз печени, хроническое заболевание почек, миокардиофиброз. Его сердце весило 503 г, что больше нормы почти в два раза. Также у Марадоны были проблемы с легкими. Отмечается, что в последние дни своей жизни он не пил алкоголь и не употреблял наркотики. При этом накануне судмедэкспертиза обнаружила в организме Марадоны следы ряда психотропных препаратов и антидепрессантов.

60-летний Марадона скончался 25 ноября. Он умер в своем доме, где восстанавливался после перенесенной операции. Причиной смерти спортсмена назван сердечный приступ, передает Радио Маяк.