Мама и сын из Китая умудрились обменять тысячу фейковых айфонов по программе AppleCare

Схема работала с 2015 года, пока швейцарские таможенники не обнаружили посылку с 50 фейковыми айфонами из Гонконга.
Швейцарский суд завтра вынесет приговор двум гражданам Китая, которые обвиняются в мошенничестве с поддельными айфонами.
Прокуратура считает, что 34-летний мужчина вместе со своей матерью обменяли тысячу фейковых айфонов на настоящие по программе AppleCare, сообщает iphones.ru
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Они приносили в Apple Store точные копии смартфонов с номерами IMEI, взятых из базы AppleCare+. Сотрудникам магазина говорили, что в устройства попала вода, поэтому они не включаются.
В этом случае Apple не проводит никаких проверок из-за риска короткого замыкания, которое может привести к возгоранию аккумулятора.
Поскольку AppleCare+ покрывает любые повреждения, китайцы без проблем обменивали поддельные смартфоны на настоящие.
Схема работала с 2015 года, пока швейцарские таможенники не обнаружили посылку с 50 фейковыми айфонами из Гонконга.
По версии следствия, мать и сын являются посредниками. После получения айфонов в Apple Store, они отправляли их обратно в Гонконг.
За каждый обменянный смартфон они получали по $10 и за всё время смогли заработать почти $11 тысяч.
Apple выступает в качестве истца в этом деле. Представители компании требуют выплатить $1,08 млн, а также назначить штрафы мошенникам.
Прокуратура просит для сына 4 года тюрьмы, штраф и депортацию в будущем с запретом на въезд в Швейцарию на семь лет. Его мать может получить 18 месяцев условно с испытательным сроком в два года.
Оба подсудимых прожили в Швейцарии почти 20 лет. В суде они заявили, что ничего не знали про подделки. Они добровольно обменивали айфоны для друга из Гонконга, потому что думали, что у жителей Китая есть проблемы с сервисом Apple, пишет 9to5Mac
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Фото: Pixabay.com
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