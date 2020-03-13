Мальдивы открыли первый в мире островной курорт для коронавирусного карантина
13 марта 2020 23:25
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Отель построили за 10 дней на острове Виливару (Атолл Каафу) в 24 километрах от столицы Мале.
Сообщается, что медперсонал здесь будет работать бесплатно для изолируемых, а финансироваться за счет правительства. При этом обслуживание, по данным китайских СМИ, "организуют в стиле luxury".
В гостинице 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, трехразовым питанием, которое подают в комнату, большим ЖК-телевизором и полностью укомплектованным мини-баром.
Внешние посещения и контакты гостей друг с другом будут запрещены.
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