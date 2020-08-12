МВД: сотрудники милиции в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам

Сотрудники МВД Белоруссии в ночь на среду в Бресте были вынуждены открыть огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой, передает ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Брестской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении милицейского автомобиля. В Жодине под Минском водитель автомобиля наехал на военнослужащего, после чего скрылся. "Всего за сутки на сотрудников правоохранительных органов совершено пять умышленных наездов", - констатировали в МВД.
Следственные органы по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов возбудили
17 уголовных дел. За минувшие сутки задержано более 1 тыс. человек.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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