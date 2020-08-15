Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь в обеспечении безопасности Белоруссии

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По словам Лукашенко, соответствующая договоренность была достигнута во время состоявшегося в субботу телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. "Договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - сказал Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны страны."Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ", - пояснил белорусский лидер. "Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - [Путин] абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил Лукашенко.Президент Белоруссии также отметил наращивание "вооруженного компонента" в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся в республике после выборов главы государства, и выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны. В Белоруссии, где 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, неделю не утихают акции протеста и митинги несогласных с итогами волеизъявления. По информации МВД республики, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.Фото: Михаил Метцель/ТАСС