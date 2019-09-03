Лукашенко рассказал, почему Белоруссия "наглухо закрыла" границу с Украиной
3 сентября 2019 15:47
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— Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, — отметил президент на международной конференции по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске.
По данным Госпогранкомитета Белоруссии, за 2018 год на границе с Украиной было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.
Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский попросил у него "какой-то" поддержки.
Фото: соцсети
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