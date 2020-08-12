Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

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"Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", - заявил Науседа.Согласно литовскому лидеру, власти Белоруссии прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов."Кроме отказа от применения силы, необходимо освободить задержанных", - отметил он. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества."При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса", - сказал литовский лидер.Он также сообщил, что Литва, Латвия и Польша в рамках плана разрешения кризиса в Белоруссии предложили создать в стране так называемый национальный совет для диалога власти и оппозиции."Подходящим решением <...> могло бы быть формирование определенного национального совета из представителей власти и гражданского общества, целью которого был бы поиск путей выхода из кризиса", - сказал президент Литвы.Науседа сообщил, что провал подготовленного Литвой, Латвией и Польшей плана разрешения кризиса в Белоруссии повлечет за собой применение к Минску европейских и национальных санкций."В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции", - заявил он.Фото: AP Photo/Olivier Matthys/ТАСС