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Кукла Барби стала "гендерно-нейтральной"

25 сентября 2019 18:47
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У новых кукол есть по два варианта причёсок и одежды, мужские и женские аксессуары, но нет груди.
Компания Mattel, производящая кукол Барби, выпустила "гендерно-нейтральную" линейку игрушек, передает life.ru. Об этом говорится в сюжете телеканала CNN.

Задумка состоит в том, чтобы каждый ребёнок смог сам для себя решить, кем он сегодня играет — куклой-девочкой или куклой-мальчиком.

В набор входят бесполая кукла, парик и два комплекта одежды — мужской и женский.

У Барби из новой серии Creatable World ("Созидаемый мир") есть шесть вариантов оттенков кожи, азиатский, африканский и европейский тип внешности. У каждой куклы в наборе идут свои аксессуары и даже парик. А вот что игрушки "утратили" в процессе "эволюции", так это вторичные "половые признаки": у новых Барби нет груди. Кроме того, исчезли привычные очертания фигуры — песочные часы: разница между талией и бедрами теперь выражена не так отчетливо, чтобы кукла могла примерить на себя мужскую и женскую роли.

Производители утверждают, что на Западе существовал огромный запрос на выпуск "гендерно-нейтральной" новинки. Над выпуском игрушки якобы работали специалисты по детской психологии, педагоги и представители родительского сообщества. Компания заявляет, что гордится своим "отказом от стереотипов".

Стоимость гендерно-нейтральной куклы — около 45 долларов. 
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