Кто придумал первый сайт в интернете
9 ноября 2019 16:28
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Автор Денис Марков/iphones.ru
Сегодня интернет встречает нас красивыми и интересными сайтами, которые дают информацию, развлекают и помогают в работе.
А вы когда-нибудь задумывались, с чего начался интернет? Как выглядел самый первый сайт и кто его изобрёл?
6 августа 1991 года — эта дата считается днем рождения первого веб-сайта по адресу info.cern.ch. Сайт доступен и сейчас, с тем же интерфейсом и содержимым, что и 28 лет назад.
Его основателем считается программист Тим Бернерс Ли, с которого началась история Всемирной паутины. Сайт был разработан совместно с бельгийским разаботчиком Робертом Кайо.
Они создали этот ресурс, работая в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Программисты просто хотели разместить данные в сети, чтобы упростить работу своим коллегам.
Самый первый сайт был посвящен Всемирной паутине — ее назначению и принципам работы.
На главной странице располагалось определение технологии: «Всемирная паутина или W3 даёт возможность поиска гипермедиа информации, целью которой является предоставление универсального доступа к бесконечному множеству документов».
Кстати Бернерс Ли создал сайт на компьютере NeXT, устройстве одноименной компании, основателем которой был Стив Джобс.
Кто такой Тим Бернерс Ли
У Бернерса Ли идеальный образ значимой фигуры в IT-индустрии.
Он знаком с технологиями с детства. Его родители были математиками и занимались разработкой одного из первых компьютеров в мире «Марк I».
Учась в Оксфордском королевском колледже, Тим устроил хакерскую атаку на учебное заведение. За это ему запретили пользоваться университетскими десктопами.
Ломал сетку, до того как это стало мэйнстримом.
С начала запуска Веба британец настаивал, что интернет должен быть общедоступным и децентрализованным.
Он даже не попытался заработать на правах на технологию и отказался патентовать ее.
«Если бы эта технология была проприетарной, и я полностью ее контролировал, она бы, скорее всего, не взлетела. Невозможно предложить то, что было бы общедоступным, и при этом вы сохранили контроль над ним», — говорил ученый.
Помимо причастности к созданию первого сайта, Тим Бернерс Ли считается изобретателем URI, URL, HTTP и HTML. Именно эти технологии можно найти в info.cern.ch.
Если точнее, Бернерс Ли придумал:
язык разметки HTML для создания веб-страниц
протокол HTTP для передачи данных в Вебе
систему унифицированных адресов ресурсов URL для поиска документа или страницы
Эти технологии применяются в интернете и сейчас.
Зачем был придуман первый веб-сайт
Цель проекта банальна для эпохальной технологии на начальной стадии — упростить работу команде. Марк Цукерберг затем же создавал Facebook, чтобы ему и его одногруппникам было проще общаться друг с другом.
ЦЕРН отклонил идею, но Бернерс Ли проявил настойчивость и продолжил разрабатывать сайт, уже в команде с Робертом Кайо.
Так раньше выглядел ЦЕРН, Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий.
Ученый предложил сделать так, чтобы гипертекст был доступен одновременно нескольким компьютерам, подключенным к интернету.
«Меня расстраивало, на разных компьютерах содержалась разная информация. И чтобы получить к ней доступ к нескольким источникам, нужно задействовать несколько компьютеров», — говорил Бернерс Ли.
У британца была и более масштабная задача. В ЦЕРН приезжали люди из университетов со всего мира, и привозили с собой компьютеры со всеми видами программного обеспечения. Проблемой была невозможность использования одной программы на компьютерах с разными видами софта.
Бернерс Ли искал ее решение. Изначально он думал о создании ряда программ, берущих информацию из одной системы и конвертирующих ее формат для показа в другой.
Но оптимизировать программы под каждый софт — долго, энергозатратно и дорого. Британец выбрал другой способ: просто дать доступ к информации всем сразу.
Каким был интернет до эпохи Веба
До создания и развития веба популярностью пользовалась компьютерная сеть Юзнет (Usenet).
Она также использовалась для общения и передачи файлов. Но принцип был другим: отличие в том, что Юзнет состоял не из страниц, а из новостных групп и работал по протоколу NTTP.
Кстати, эта сеть стала фундаментом в развитии веба. Именно в ней появились первые интернет-сообщества. Ее пользователи ввели понятия «ник», «смайл», «флуд», «троллинг» и прочие термины, без которых мы не представляем интернет-сообщество.
В наши дни создатель первого сайта выступает за свободный интернет
Бернерс Ли выступает за реорганизацию интернета.
Сегодня Бернерс Ли активно выступает за открытость интернета. К локализации персональных данных пользователей своей страны и идеям суверенного интернета он относится скептически.
Тим говорит, что любое разделение сети на сегменты — очень плохая идея. Причина бурного развития Веба заключалась в том, что интернет был негосударственным, открытым и общедоступным.
Всемирная сеть выросла без каких-либо упоминаний о национальных границах. А когда кто-то пытается контролировать интернет, нужно изобретать и применять законы, которые основаны на принципах государства.
Бернерс Ли призывает все страны быть очень осторожными в попытках подчинить себе мировую паутину.
Интернет должен остаться свободным.
Это отдельный мир, со своими законами и правилами, который каждый день помогает и развлекает нас уже более 25 лет, но все еще далек от совершенства. Развивайся, интернет.
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