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Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

23 января 2020 22:06
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Подпись королевы ознаменовала завершение всех юридических формальностей внутри Великобритании, связанных с выходом страны из ЕС.
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС, передает РБК. Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга.

Таким образом, законопроект приобретает статус закона.

О подписании закона во время выступления в палате общин объявил вице-спикер палаты Найджел Эванс. Видео с этим моментом появилось в Twitter Департамента по выходу из Европейского Союза.

В момент появления сообщения об утверждении закона королевой котировки британской фондовой биржи FTSE 100 пошли вниз. С начала торгов падение составило около 0,8%, однако вскоре котировки начали восстанавливаться.

Накануне обе палаты парламента Великобритании утвердили законопроект, который предполагает выход страны из Евросоюза 31 января. После формального подписания закона со стороны королевы сделку должны одобрить главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламент. Голосование Европарламента должно пройти 29 января. В случае если документ получит одобрение европейских чиновников, вплоть до конца 2020 года будет длиться переходный период, на протяжении которого стороны продолжат переговоры о всех нюансах будущих взаимоотношений. До конца этого года королевство будет оставаться членом единого рынка и таможенного пространства.

Соглашение о выходе из ЕС было достигнуто Лондоном и Брюсселем в октябре 2019 года. До этого безуспешные попытки согласовать условия Brexit с парламентом и европейскими чиновниками вело правительство Терезы Мэй. Основные противоречия были связаны со статусом Северной Ирландии, которая в итоге осталась в таможенной зоне в Великобритании с некоторыми исключениями.


Фото из открытых источников





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