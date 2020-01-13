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Королева Елизавета II договорилась с принцем Гарри о «переходном периоде»

13 января 2020 23:20
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Королева полностью поддержала решение принца и принцессы жить более независимо, но попросила их дать определенное время на решение текущих вопросов.
Королева Елизавета II заявила, что полностью поддерживает принятое принцем Гарри и его женой Меган Маркл решение отказаться от монаршьих привилегий и перестать выполнять обязанности членов королевской семьи, передает РБК. В ходе встречи, которая прошла в Букингемском дворце, она договорилась с ними о «переходном периоде», в течение которого принц и принцесса будут жить в Канаде и в Великобритании, сообщает «Би-би-си».

«Сегодня у нас был очень конструктивный разговор по поводу будущего моего внука и его семьи. Несмотря на то, что всем бы нам хотелось, чтобы Гарри и Меган оставались полноправными членами королевской семьи, мы понимаем их желание вести более независимую жизнь», — говорится в заявлении королевы.

Елизавета II указала, что Гарри и Меган четко заявили, что не хотят полагаться на бюджетные средства. «Было решено установить переходный период, в ходе которого граф и графиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании», — уточнила она.

«Это сложные вопросы, которые еще предстоит решить нашей семье. Предстоит работа на эту тему, но я думаю, что финальные решения будут приняты в ближайшие дни», — отметила Елизавета II.

Как сообщает агентство Reuters, решение Гарри и Меган отказаться от исполнения королевских обязанностей могло быть связано в том числе и с желанием принцессы жить у себя на родине в США, а не в Канаде, где формальным главой государства является британская королева. До сих пор не было ясно, кто будет оплачивать жизнь пары по обе стороны океана.

Принц Гарри и Меган Маркл 8 января сообщили в Instagram, что решили обрести финансовую независимость и открыть благотворительную организацию, распределив свое время между Великобританией и США. Таким образом, пара решила не претендовать на средства из суверенного гранта для содержания королевской семьи.

Как сообщала «Би-Би-Си», принц и принцесса не уведомили о своем решении королеву, а Меган сразу после публикации заявления в социальной сети улетела в Канаду.

По информации The Times, Меган Маркл в прошлом году заключила контракт с компанией Disney: бывшая актриса будет озвучивать мультфильмы, а полученные средства — направлять на благотворительность. Издание указывало, что перед Новым годом о контракте узнали другие члены королевской семьи, которые раскритиковали принцессу.



Фото из открытых источников


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