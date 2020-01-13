Королева Елизавета II договорилась с принцем Гарри о «переходном периоде»
13 января 2020 23:20
66
«Сегодня у нас был очень конструктивный разговор по поводу будущего моего внука и его семьи. Несмотря на то, что всем бы нам хотелось, чтобы Гарри и Меган оставались полноправными членами королевской семьи, мы понимаем их желание вести более независимую жизнь», — говорится в заявлении королевы.
Елизавета II указала, что Гарри и Меган четко заявили, что не хотят полагаться на бюджетные средства. «Было решено установить переходный период, в ходе которого граф и графиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании», — уточнила она.
«Это сложные вопросы, которые еще предстоит решить нашей семье. Предстоит работа на эту тему, но я думаю, что финальные решения будут приняты в ближайшие дни», — отметила Елизавета II.
Как сообщает агентство Reuters, решение Гарри и Меган отказаться от исполнения королевских обязанностей могло быть связано в том числе и с желанием принцессы жить у себя на родине в США, а не в Канаде, где формальным главой государства является британская королева. До сих пор не было ясно, кто будет оплачивать жизнь пары по обе стороны океана.
Принц Гарри и Меган Маркл 8 января сообщили в Instagram, что решили обрести финансовую независимость и открыть благотворительную организацию, распределив свое время между Великобританией и США. Таким образом, пара решила не претендовать на средства из суверенного гранта для содержания королевской семьи.
Как сообщала «Би-Би-Си», принц и принцесса не уведомили о своем решении королеву, а Меган сразу после публикации заявления в социальной сети улетела в Канаду.
По информации The Times, Меган Маркл в прошлом году заключила контракт с компанией Disney: бывшая актриса будет озвучивать мультфильмы, а полученные средства — направлять на благотворительность. Издание указывало, что перед Новым годом о контракте узнали другие члены королевской семьи, которые раскритиковали принцессу.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1322
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
440
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1286
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1084
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
679
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1592
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
707
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1139
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1191
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1449
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2515
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3066
Мероприятия