Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

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Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией, передает РБК. Об этом компания сообщила в Twitter.



«Стыковка подтверждена — Crew Dragon прибыл на МКС», — указано в сообщении.



Корабль стартовал с мыса Канаверал во Флориде и доставил на станцию экипаж из трех американских и одного японского астронавтов. Они пробудут на МКС шесть месяцев.



Это второй пилотируемый запуск SpaceX. Изначально он был назначен на 14 ноября, однако старт отложили из-за непогоды.



Предыдущий полет Crew Dragon прошел весной. Это был первый в мире пилотируемый космический полет, который осуществила частная компания. Тогда корабль доставил на МКС двух американских астронавтов.



SpaceX удалось вернуть США возможность доставлять экипаж на МКС с помощью собственных кораблей. С 2011 года, после закрытия программы Space Shuttle, американцы использовали российские «Союзы».



Фото: NASA TV / Xinhua / Global Look Press / РБК