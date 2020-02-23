Я нашел ошибку
Главные новости: 
Капитан
Овечкин сделал это! Россиянин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ
Участники смогут побороться за главный приз соревнований – 30 000 рублей.
24 февраля на стадионе "Самара Арена" пройдет презентация новичков "Крыльев" и турнир по киберфутболу
"Крылья Советов" – "Торпедо" (Москва) – 2:0
В праздничный день выставку посещают самарцы и гости областной столицы.
На набережной Самары в День защитника Отечества развернута выставка МЧС
На мероприятии дан старт патриотической акции «Готов к защите Отечества!», которая проходит на 2 очереди Самарской набережной.
На площади Славы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей матери-Родине»
Желаем всем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в ратных делах и мирном труде.
Коллектив Управления Россельхознадзора по Самарской области сердечно поздравляет всех Вас с Днем защитника Отечества
По словам эксперта, людям, страдающим бессонницей, можно попробовать отказаться от поздних ужинов, чтобы дать организму время настроиться на отдых.
Диетолог перечислил продукты, мешающие здоровому сну
По словам консула, связаться с отцом девочки, чтобы уточнить ситуацию, уже какое-то время не получается.
Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
сегодня  Воскресенье,23 февраля, 17:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/02:
USD 64.3
0.56
EUR 69.42
0.65
Новости /  В мире  

Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

23 февраля 2020 15:41
101
По словам консула, связаться с отцом девочки, чтобы уточнить ситуацию, уже какое-то время не получается.
Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.

"Я знаю эту семью уже несколько лет и помогал им решать консульские вопросы несколько лет назад. По словам ее отца, перед исчезновением она находилась дома (в муниципалитете Тлахомулько де Суньига к югу от Гвадалахары. — Прим. ред.) со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав. В тот же день, 17 числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию", — сказал Санчес.

По словам консула, связаться с отцом девочки, чтобы уточнить ситуацию, уже какое-то время не получается.

"У меня есть телефон ее отца, однако уже какое-то время он на автоответчике, и я полагаю, что это связано с действиями полиции, ведущей сейчас поиски девочки. К сожалению, на данный момент известно лишь, что она пропала", — добавил Хуан Санчес.

В прокуратуре штата РИА Новости сообщили, что официальные комментарии о ходе поисковой операции будут возможны не ранее понедельника.
Генеральная прокуратура Халиско объявила 21 февраля "желтую тревогу" после исчезновения в городе Тлахомулько 17-19 февраля трех несовершеннолетних девушек, среди которых — постоянно проживающая в Халиско со своей семьей 15-летняя россиянка Лилиана И., а также две гражданки Мексики 16 и 17 лет.

Согласно заявлению прокуратуры, подростки в опасности и могли стать жертвами преступления.



Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
384
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
825
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2786
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1166
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2270
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1719
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
272
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
505
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
580
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1302
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1810
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1835
Весь список

Мероприятия
24 февраля на стадионе "Самара Арена" пройдет презентация новичков "Крыльев" и турнир по киберфутболу
На площади Славы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей матери-Родине»
В Самаре сегодня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные