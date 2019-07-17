Компания Neuralink Илона Маска представила нейроинтерфейс для подключения мозга к компьютеру
17 июля 2019 18:58
80
Как пишет N+1, разработка компании пока что представляет собой вживляемые непосредственно в мозг полимерные нити с электродами толщиной 4-6 мкм. Электроды позволяют считывать сигналы электрической активности мозга и стимулировать его отдельные области. Другой конец нитей подключается к размещаемому на черепе чипу управления. Одно устройство состоит из чипа и 96 нитей с 32 электродами на каждую, а для их вживления требуется провести операцию, которую под контролем нейрохирурга делает специальный робот, высверливая отверстия в черепе. В перспективе вживлять такие нити предполагается при помощи лазера.
Как сообщал два года назад Илон Маск, целью Neuralink является создание нейроимплантатов, которые помогут лечить эпилепсию и психические расстройства. Также предприниматель отмечал, что в будущем компания создаст доступный нейроинтерфейс, который позволит связать мозг с компьютером. Такое устройство может пригодиться людям с роботизированными протезами – с его помощью они смогут лучше управлять искусственными конечностями.
К настоящему времени создатели системы провели несколько операций по вживлению нитей в мозг крыс и протестировали устройства на запись данных, но не на стимуляцию мозга. Перейти к испытаниям разработки на людях Neuralink намерена в конце будущего года: участниками эксперимента могут стать парализованные из-за травмы позвоночника пациенты. После этого компания рассчитывает получить разрешение на коммерческое использование технологии.
Отметим, что нейроинтерфейс компании Маска далеко не первый в своем роде – ученые уже довольно давно разрабатывают подобные системы. Так, в 2016 году исследователи из Университета Питтсбурга и Университета Чикаго создали нейроинтерфейс, который позволил парализованному пациенту осязать прикосновения к руке при помощи протеза.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
173
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
350
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
409
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
303
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
647
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3787
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
712
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
595
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
809
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
823
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
545
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
862
Мероприятия