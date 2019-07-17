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Новости /  В мире  

Компания Neuralink Илона Маска представила нейроинтерфейс для подключения мозга к компьютеру

17 июля 2019 18:58
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Пока эксперименты проводят на крысах.
Компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском в 2017 году, впервые показа нейроинтерфейс собственной разработки, который в перспективе позволит соединять мозг с компьютером, передает newsru.com. Презентацию разработки провел сам Илон Маск вместе с президентом Neuralink Макс Ходак.

Как пишет N+1, разработка компании пока что представляет собой вживляемые непосредственно в мозг полимерные нити с электродами толщиной 4-6 мкм. Электроды позволяют считывать сигналы электрической активности мозга и стимулировать его отдельные области. Другой конец нитей подключается к размещаемому на черепе чипу управления. Одно устройство состоит из чипа и 96 нитей с 32 электродами на каждую, а для их вживления требуется провести операцию, которую под контролем нейрохирурга делает специальный робот, высверливая отверстия в черепе. В перспективе вживлять такие нити предполагается при помощи лазера.

Как сообщал два года назад Илон Маск, целью Neuralink является создание нейроимплантатов, которые помогут лечить эпилепсию и психические расстройства. Также предприниматель отмечал, что в будущем компания создаст доступный нейроинтерфейс, который позволит связать мозг с компьютером. Такое устройство может пригодиться людям с роботизированными протезами – с его помощью они смогут лучше управлять искусственными конечностями.

К настоящему времени создатели системы провели несколько операций по вживлению нитей в мозг крыс и протестировали устройства на запись данных, но не на стимуляцию мозга. Перейти к испытаниям разработки на людях Neuralink намерена в конце будущего года: участниками эксперимента могут стать парализованные из-за травмы позвоночника пациенты. После этого компания рассчитывает получить разрешение на коммерческое использование технологии.

Отметим, что нейроинтерфейс компании Маска далеко не первый в своем роде – ученые уже довольно давно разрабатывают подобные системы. Так, в 2016 году исследователи из Университета Питтсбурга и Университета Чикаго создали нейроинтерфейс, который позволил парализованному пациенту осязать прикосновения к руке при помощи протеза. 


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