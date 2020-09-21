Компания Google скоро представит новый Gmail

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Разработчики решили, что не стоит позиционировать сервис только как платформу электронной почты.

Компания Google работает над новым логотипом и новыми функциями для своего почтового сервиса Gmail.

Google прислал сайту 9To5Google изображение нового логотипа Gmail. Позже представители Google подтвердили, что это изображение является официальным. В ближайшее время новый логотип уже будет использован. Gmai поменял значок конверта на букву «M» с закругленными углами. Также, мы видим пустой фон, который представляет собой современные значки домашнего экрана Android и iOS, пишет ФедералПресс.

В июле было объявлено о большом обновлении Gmail, которое позволило объединить чат, встречи и комнаты в один центральный узел. Благодаря интеграции функции видеоконференцсвязи Google Meet в Gmail разработчики решили, что не стоит позиционировать сервис только как платформу электронной почты.

Это все еще рабочая версия логотипа, финальная версия только ожидается. Однако посмотрев на другие Google-значки, можно предположить, что логотип Gmail будет состоять из синего, зеленого, желтого и красного цветов, сообщает сайт 9To5Google.

Ранее, в работе почтового сервиса Gmail был обнаружен сбой. Основная доля жалоб от пользователей поступает по причине того, что они не могут авторизоваться.