Колёса в Формуле 1 меняют за 1,88 секунды
3 августа 2019 20:56
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Таким образом, зафиксирован новый мировой рекорд. Предыдущий также был поставлен парнями из Red Bull и равнялся 1,91 секунде на гонках в Монако.
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