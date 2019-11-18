Китайцы сделали точную копию Range Rover. И она дешевле оригинала в 10 раз
18 ноября 2019 18:46
129
Китайский Hunkt Canticie — именно так называется точная копия люксового британского внедорожника Range Rover. Стоимость машины — всего 18 тыс. долларов, и продавать машину планируют пока только на китайском рынке. Фанаты британских машин негодуют — китайцы практически полностью перерисовали дизайн флагманских внедорожников и почти наверняка сделали это без одобрения британской компании, которой принадлежат права на дизайн Range Rover, пишет Carscoops.
Правда, сходство у китайского "клона" Range Rover сугубо косметическое — интерьер Hunkt Canticie, созданного компанией Zoteye, гораздо скромнее и не блещет роскошью в отличие от британской машины. Хотя сходство в дизайнерских решениях налицо — центральная панель с миниатюрной "шайбой" вместо селектора КПП впервые были показаны именно в Range Rover.
Силовая установка китайского внедорожника куда скромнее, чем у Range Rover, — вместо пятилитровых V8 китайская копия оснащена бензиновым двухлитровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 218 лошадиных сил. Оригинальный Range Rover, кстати, в Китае стоит 173 тыс. долларов, и большинству населения такая машина не по карману. Реакции британского автопроизводителя пока не последовало.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
248
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
257
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
531
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
676
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
493
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
366
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
475
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1544
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2137
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1451
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1753
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1934
Мероприятия