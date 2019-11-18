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Теперь пользователи Интернета гадают, то ли британцы сильно переоценивают свои машины, то ли китайцы стали настолько хороши.
Китайцы сделали точную копию Range Rover. И она дешевле оригинала в 10 раз
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Новости /  В мире  

Китайцы сделали точную копию Range Rover. И она дешевле оригинала в 10 раз

18 ноября 2019 18:46
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Теперь пользователи Интернета гадают, то ли британцы сильно переоценивают свои машины, то ли китайцы стали настолько хороши.
Теперь пользователи Интернета гадают, то ли британцы сильно переоценивают свои машины, то ли китайцы стали настолько хороши, передает life.ru.

Китайский Hunkt Canticie — именно так называется точная копия люксового британского внедорожника Range Rover. Стоимость машины — всего 18 тыс. долларов, и продавать машину планируют пока только на китайском рынке. Фанаты британских машин негодуют — китайцы практически полностью перерисовали дизайн флагманских внедорожников и почти наверняка сделали это без одобрения британской компании, которой принадлежат права на дизайн Range Rover, пишет Carscoops.


Правда, сходство у китайского "клона" Range Rover сугубо косметическое — интерьер Hunkt Canticie, созданного компанией Zoteye, гораздо скромнее и не блещет роскошью в отличие от британской машины. Хотя сходство в дизайнерских решениях налицо — центральная панель с миниатюрной "шайбой" вместо селектора КПП впервые были показаны именно в Range Rover.

Силовая установка китайского внедорожника куда скромнее, чем у Range Rover, — вместо пятилитровых V8 китайская копия оснащена бензиновым двухлитровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 218 лошадиных сил. Оригинальный Range Rover, кстати, в Китае стоит 173 тыс. долларов, и большинству населения такая машина не по карману. Реакции британского автопроизводителя пока не последовало. 



Фото из открытых источников
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