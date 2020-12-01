Китайский аппарат совершил посадку на Луну. Видео

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Китайский возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" успешно прилунился. Он должен собрать образцы реголита на поверхности естественного спутника Земли, после чего вернуться с ними, передает Лайф.

— Зонд "Чанъэ-5" успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны, — сообщило Центральное телевидение КНР.

Напомним, на полёт до земного спутника у "Чанъэ-5" ушло около 112 часов. Аппарату пришлось совершить две коррекции орбиты. Миссия — первая с 1976 года — рассчитана на 23 дня. Ожидается, что на Землю будет доставлено порядка двух килограммов реголита. В случае успеха Китай станет третьим после США и СССР государством, кто смог осуществить подобную миссию.

Видео © Twitter / BBCAmos / Лайф

Фото: rusmk.ru