Я нашел ошибку
Главные новости: 
Глава Чечни также сообщил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию. Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе высшей награды страны - звания Героя РФ.
Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора
СК организовал проверку по факту инцидента на стройке, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор.
Перечислили миллион. Компания начала помогать женщине, на которую сбросили 30-килограммовый мешок
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли - хлореллы.
Биологическая очистка: с патогенными водорослями на водоемах Самары ведут борьбу с помощью полезных микроорганизмов
Слушания проходили по делу вдовы Толмацкого Юлии Киселевой. Женщина подала иск к ПФР, который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца.
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Благоустройство территории предполагает установку лавочек, садовых диванов, урн, световых опор освещения. Будет проведена санитарная обработка деревьев и высажены новые зеленые насаждения, также разбиты газоны.
«Ерик Парк» в Куйбышевском районе Самары будет комплексно благоустроен в этом году
Тимофеев назначен исполняющим обязанности мэра на срок до 28 июля, когда пройдет внеочередная сессия Норильского городского совета депутатов.
В Норильске исполняющим обязанности мэра назначили члена ЛДПР
Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы и особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни.
Китай запустил свой первый космический зонд по исследованию Марса. Видео
«ARTIS» — это ежегодная международная премия, присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям.
Творческие коллективы и солисты Самары приглашаются к участию в конкурсе на присуждение международной премии «ARTIS-2020»
сегодня  Четверг, 23 июля, 18:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 70.96
0.17
EUR 82.19
0.6
Новости /  В мире  

Китай запустил свой первый космический зонд по исследованию Марса. Видео

23 июля 2020 16:49
128
Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы и особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни.
Китай запустил с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань свой первый зонд по исследованию Марса. "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу — 1") был отправлен к Красной планете при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5"), передает Лайф.

Старт состоялся в 12:40 по местному времени (07:40 мск). Запуск назван успешным. По предварительным расчётам, зонд доберётся до Марса за семь месяцев — к февралю 2021 года. В случае успеха аппарат направит полученные данные на Землю в следующем году. Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы и особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни. 

Видео здесь.



Фото:   pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
544
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1036
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
942
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1600
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1466
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1493
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2099
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3792
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3271
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4178
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4310
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4344
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные