Китай запустил свой первый космический зонд по исследованию Марса. Видео
23 июля 2020 16:49
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Старт состоялся в 12:40 по местному времени (07:40 мск). Запуск назван успешным. По предварительным расчётам, зонд доберётся до Марса за семь месяцев — к февралю 2021 года. В случае успеха аппарат направит полученные данные на Землю в следующем году. Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы и особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни.
Видео здесь.
Фото: pixabay.com
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