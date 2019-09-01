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Новости /  В мире  

Китай ввёл первую часть новых пошлин на американские товары

1 сентября 2019 16:25
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Это стало ответом на такие же действия со стороны Соединённых Штатов. Второй шаг последует в декабре.
Китай с сегодняшнего дня ввёл первую часть новых таможенных пошлин на американские товары. Ставка составляет 10%, она коснётся продукции стоимостью около $75 миллиардов, передает life.ru.

Введение второй части повышения намечено на 15 декабря. С этого дня КНР будет взимать дополнительно 5% на импорт из США. Американские автомобили будут вовсе облагаться пошлиной в 25%.

Напомним, что сегодня же вступили в силу и американские повышенные таможенные пошлины в адрес Китая, на которые Пекин теперь и отвечает. Вашингтон повысил на 15% сборы для товаров общей стоимостью $112 миллиардов. Переговоры США и КНР по вопросам торговли продолжаются. Очередные состоятся в этом месяце. Эта ситуация сказывается на биржах



Фото: Pixabay
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