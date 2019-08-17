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Китай впервые вывел на орбиту спутники с помощью микроракеты-носителя "Цзелун-1"

17 августа 2019 14:09
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Местные специалисты уверяют, что из всех твердотопливных ракет КНР она самая эффективная для доставки грузов.
Местные специалисты уверяют, что из всех твердотопливных ракет КНР она самая эффективная для доставки грузов, life.ru.

Новая твердотопливная ракета-носитель "Цзелун-1" впервые в истории Китая вывела на орбиту три космических аппарата коммерческого назначения, сообщает ECNS.

Запуск был осуществлён в 12:11 по местному времени (7:11 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Длина ракеты-носителя — 19,5 метра, диаметр — 1,2 метра. Вес "Цзелун-1" превышает 23 тонны. 
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