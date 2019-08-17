Китай впервые вывел на орбиту спутники с помощью микроракеты-носителя "Цзелун-1"
17 августа 2019 14:09
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Новая твердотопливная ракета-носитель "Цзелун-1" впервые в истории Китая вывела на орбиту три космических аппарата коммерческого назначения, сообщает ECNS.
Запуск был осуществлён в 12:11 по местному времени (7:11 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
Длина ракеты-носителя — 19,5 метра, диаметр — 1,2 метра. Вес "Цзелун-1" превышает 23 тонны.
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