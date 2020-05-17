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Новости /  В мире  

Китай угрожает включить Apple в список ненадёжных компаний в ответ на санкции против Huawei

17 мая 2020 14:04
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Министерство торговли США запретило компаниям поставлять компоненты Huawei, если они используют американское оборудование или программное обеспечение.

Китай может включить Apple, Qualcomm, Boeing и другие американские компании в список ненадёжных организаций, передает iphones.ru со ссылкой на Global Times. Это ответ Китая на недавние санкции, которые ввели США против Huawei.

16 мая Министерство торговли США запретило компаниям поставлять компоненты Huawei, если они используют американское оборудование или программное обеспечение. В первую очередь это касается тайваньской TSMC, которая производит процессоры HiSilicon для Huawei.

Попадание в список ненадёжных компаний Китая грозит Apple, Qualcomm и Cisco антимонопольными расследованиями и наложением ограничений (каких именно, не уточняется). Китай также может перестать покупать самолёты Boeing.

Все эти компании сильно зависят от китайского рынка. К примеру, в первом квартале 2020 года выручка Apple на 14,8% состояла из продаж в Китае. 


Фото:   iphones.ru
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