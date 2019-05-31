Китай готовит ответ на действия США в отношении Huawei
31 мая 2019 17:11
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Пока что возможное ограничение экспорта редкоземельных элементов выглядит маловероятным, но не исключено, что Пекин пойдет на этот шаг, если торговое противостояние с США усилится. Наиболее серьезно на американских производителях электроники может отразиться ограничение поставок неодима, поскольку у компаний США нет поставщиков этого металла за пределами Китая, пишет The Verge.
Что же касается списка нежелательных компаний, то он станет зеркальным ответом на действия США. По данным китайских СМИ, в список войдут иностранные предприятия, организации и физические лица, которые не соблюдают правила рынка, нарушают условия контрактов и блокируют поставки по некоммерческим причинам, либо наносят серьезный ущерб интересам китайских компаний. Впрочем, эта мера будет носить формальный характер, поскольку в Китае и так действуют ограничения в отношении американских компаний. Например, в Поднебесной заблокированы сервисы Google.
Между тем очередной удар по Huawei нанесла японская корпорация SoftBank, которая объявила, что будет использовать оборудование Nokia and Ericsson для создания своей сети 5G. При этом нынешняя 4G-сеть SoftBank построена на оборудовании Huawei. Вероятно, поводом для этого решения могли послужить как текущее давление на Huawei со стороны США, так и появившиеся ранее у американских властей подозрения о возможном использовании оборудования Huawei для сетей 5G в целях шпионажа.
Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности. Вскоре Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней компаний в особый список, пребывание в котором означает запрет на получение оборудования и технологий от американских компаний без особого разрешения властей США. Из-за этого о приостановке партнерских отношений с Huawei объявили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и Xilinx. СМИ и эксперты заговорили о серьезном ударе по бизнесу Huawei, но 21 мая Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию сроком на три месяца. Эта лицензия позволяет компании обновлять софт на смартфонах и обеспечивать работу своего телекоммуникационного оборудования.
После этого стало известно, что разорвать отношения с Huawei решили Microsoft и британский разработчик чипов ARM. Именно невозможность использовать технологии ARM может нанести самый серьезный удар по Huawei, лишив компанию возможности выпускать процессоры для своих смартфонов. Наконец, ассоциация SD Association исключила Huawei из своих рядов, лишив компанию возможности выпускать устройства с поддержкой карт памяти SD и microSD.
Недавно основатель и глава Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что введенные в США ограничения не отразятся на бизнесе Huawei в сфере развития сетей 5G. По его словам, в ближайшие 2-3 года никто не сможет догнать китайскую компанию в этом направлении, а американские власти "недооценивают возможности Huawei". При этом он выступил против введения Китаем ответных санкций в отношении компании Apple.
Фото: Pixabay.com
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