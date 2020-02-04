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Новости /  В мире  

Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории

4 февраля 2020 17:34
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Создатели украинского учебника
Создатели украинского учебника "Всемирная история" за десятый класс разместили на его страницах отфотошопленную фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз, передает РИА Новости.

Электронная версия книги доступна на сайте издательства "Орион".

Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. Рядом с рабочими теперь появился и грустный Ривз. Фото опубликовано в разделе учебника "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" на 58-й странице. Нигде не написано, что иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере.



Фото:   соцсети

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