Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
4 февраля 2020 17:34
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Электронная версия книги доступна на сайте издательства "Орион".
Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. Рядом с рабочими теперь появился и грустный Ривз. Фото опубликовано в разделе учебника "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" на 58-й странице. Нигде не написано, что иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере.
Фото: соцсети
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