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Канадке вернули украденного медвежонка с голосом умершей матери. Видео
Канадке вернули украденного медвежонка с голосом умершей матери. Видео
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Канадке вернули украденного медвежонка с голосом умершей матери. Видео

30 июля 2020 20:42
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Канадке вернули украденного медвежонка с голосом умершей матери. Видео
Жительнице канадского Ванкувера вернули плюшевого медведя с голосом умершей матери после того, как его украли вместе с рюкзаком, передает Лайф.

Инцидент вызвал широкий резонанс и привлёк внимание знаменитостей, например, актёр Райан Рейнольдс пообещал пять тысяч долларов тому, кто сможет вернуть игрушку.

Как сообщает портал Global News, вечером 28 июля Маре Сориано написал неизвестный и рассказал, что нашёл медвежонка. Девушка договорилась встретиться с ним в безопасном месте и пришла туда вместе с другом.

— Я не могла поверить в это! Медвежонок был завёрнут в носовой платок, и когда он развернул его, мои колени подогнулись. Я ничего не могла увидеть, так как мои глаза просто сразу же наполнились слезами. Я вырвала игрушку из его рук, прежде чем он успел полностью развернуть платок, и крепко её обняла, — рассказала Мара.

Девушка поблагодарила всех, кто участвовал в поисках. Мара отметила, что не может поверить в то, что тысячи людей бросились помогать "такому маленькому человеку", как она.

Украденную электронику пока найти не удалось, но Сориано несильно переживает по этому поводу — главное, что медвежонок с ней. Она рассказала, что многие люди выразили желание перевести ей деньги, чтобы она смогла купить новые гаджеты. В ответ Мара попросила их поддержать хоспис в Торонто, в котором две недели перед смертью проживала её мать. 
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