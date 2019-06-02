Кафельников о девушке, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов: "Она чертовски хорошо смотрелась ..."
2 июня 2019 15:08
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Финальный матч был прерван из-за девушки, выбежавшей на поле в середине первого тайма. Нарушительница была поймана стюардами и отправлена в подтрибунное помещение.
Позднее СМИ установили, что полуголой девушкой оказалась американская актриса и модель Кинси Волански.
"Все-таки она чертовски хорошо (по-моему субъективному мнению) смотрелась вчера на поле, даже эти 10 секунд. Хоть я и не люблю блондинок (есть, правда, исключения), но она впечатлила", — написал Кафельников в Twitter.
Девушка снимается для обложек мужских журналов. Предположительно, организатором акции может быть проживающий в США русскоязычный блогер Виталий Здоровецкий. Он также выбегал на поле в финальном матче чемпионата мира по футболу в 2014 году.
По итогам матча "Ливерпуль" одержал победу со счетом 2:0 и впервые с 2005 года выиграл престижный турнир. Голы в составе команды забили Мохамед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87).
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