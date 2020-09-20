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К резиденции Лукашенко в Минске начали стягивать спецтехнику

20 сентября 2020 13:14
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На место уже приехали автомобили с колючей проволокой и водомёт.

В Минске перед очередным митингом оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости начали стягивать спецтехнику. Как сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий, туда уже прибыли колонна милицейских автомобилей и грузовик внутренних войск.

Отмечается, что первыми привезли солдат, которые, возможно, возьмут под охрану стелу "Минск — город-герой" и площадь, у монумента также приготовлены заграждения. Прибыли в том числе четыре автомобиля "Заслон" для строительства укреплений, машины с колючей проволокой и водомёт, пишет Лайф.

Накануне в Минске прошёл "женский марш", который сопровождался многочисленными задержаниями. 

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