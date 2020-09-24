Известные бренды меняют названия

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Компания Mars изменит название бренда Uncle Ben's на Ben's Original и откажется от изображения афроамериканца в черном галстуке-бабочке на упаковках продукции этого бренда.

На такой шаг решено было пойти в рамках борьбы с расовыми предрассудками на фоне массовых протестов, последовавших за убийством полицией чернокожего американца Джорджа Флойда.

За лето компания Mars опросила тысячи потребителей. Многие из них заявили, что изображение седовласого афроамериканца является напоминанием о рабстве. При этом, рассматривались и другие потенциальные имена бренда, однако название Ben's Original получило одобрение фокус-групп и сотрудников компании, поскольку сохранило узнаваемость бренда с многолетней историей.

Товары в новой упаковке начнут продаваться в начале следующего года, сообщает Радио Маяк.