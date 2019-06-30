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Из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо убрали восковую фигуру Терезы Мэй

30 июня 2019 16:52
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Теперь фигура составила компанию другим статуям бывших глав правительств, хранящихся в запасниках музея.
Восковая фигура уходящего британского премьер-министра Терезы Мэй убрана из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо, передает newsru.com со ссылкой на ТАСС. Это произошло еще до того, как политик покинула свой пост. Такое решение принято по итогам голосования, проведенного среди посетителей популярного у туристов музея, пишет в воскресенье газета The Sunday Times.

Восковую фигуру, на создание которой было потрачено 150 тыс. фунтов (190 тыс. долларов), отправили на склад, сделав вакантным место у инсталляции с черной дверью с номером "10", в точности копирующей фасад резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит. Мэй была изображена с папкой в руке, в костюме кораллового цвета с юбкой-карандаш, в леопардовых туфлях и с ее традиционным украшением - жемчужным ожерельем.

Теперь фигура составила компанию другим статуям бывших глав правительств, хранящихся в запасниках музея. Среди них - все британские премьер-министры, управлявшие страной с 1855 года за исключением Невилла Чембрелена (1937-1940), Александра Дугласа-Хьюма (1963-1964) и Гордона Брауна (2007-2010), которые не прошли через процедуру всеобщих выборов. Имя нового британского премьер-министра будет объявлено в конце июля. Главный претендент этот пост, - бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Если он одержит верх над своим конкурентом, главой МИД Джереми Хантом, музей сможет быстро обновить экспозицию и сэкономить на изготовлении статуи. Восковое изображение Джонсона было сделано еще в 2009 году в бытность пребывания политика на посту градоначальника. Не исключено, что статую придется немного уменьшить в талии, ведь, как признался недавно сам Джонсон, он похудел на 3,5 кг - со 101,5 до 98,5 кг.

Самый известный музей восковых фигур мира был основан в британской столице в 1835 году скульптором из Эльзаса Мари Тюссо (1761-1850), урожденной Гросхольц. Ей тогда было уже далеко за семьдесят.

Она создала восковые фигуры французских просветителей Вольтера и Жан-Жака Руссо и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Во время Великой Французской революции ее чуть не казнили из-за тесных связей с королевской семьей , но она выжила, в итоге именно она сняла посмертные маски с наиболее известных деятелей революции Робеспьера и Марата. 



Фото из открытых источников
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