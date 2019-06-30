Из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо убрали восковую фигуру Терезы Мэй

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Восковую фигуру, на создание которой было потрачено 150 тыс. фунтов (190 тыс. долларов), отправили на склад, сделав вакантным место у инсталляции с черной дверью с номером "10", в точности копирующей фасад резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит. Мэй была изображена с папкой в руке, в костюме кораллового цвета с юбкой-карандаш, в леопардовых туфлях и с ее традиционным украшением - жемчужным ожерельем.Теперь фигура составила компанию другим статуям бывших глав правительств, хранящихся в запасниках музея. Среди них - все британские премьер-министры, управлявшие страной с 1855 года за исключением Невилла Чембрелена (1937-1940), Александра Дугласа-Хьюма (1963-1964) и Гордона Брауна (2007-2010), которые не прошли через процедуру всеобщих выборов. Имя нового британского премьер-министра будет объявлено в конце июля. Главный претендент этот пост, - бывший мэр Лондона Борис Джонсон.Если он одержит верх над своим конкурентом, главой МИД Джереми Хантом, музей сможет быстро обновить экспозицию и сэкономить на изготовлении статуи. Восковое изображение Джонсона было сделано еще в 2009 году в бытность пребывания политика на посту градоначальника. Не исключено, что статую придется немного уменьшить в талии, ведь, как признался недавно сам Джонсон, он похудел на 3,5 кг - со 101,5 до 98,5 кг.Самый известный музей восковых фигур мира был основан в британской столице в 1835 году скульптором из Эльзаса Мари Тюссо (1761-1850), урожденной Гросхольц. Ей тогда было уже далеко за семьдесят.Она создала восковые фигуры французских просветителей Вольтера и Жан-Жака Руссо и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Во время Великой Французской революции ее чуть не казнили из-за тесных связей с королевской семьей , но она выжила, в итоге именно она сняла посмертные маски с наиболее известных деятелей революции Робеспьера и Марата.Фото из открытых источников