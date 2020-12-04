Италия оштрафовала Apple на €10 миллионов за отказ ремонтировать утопленные айфоны

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Антимонопольная служба Италии оштрафовала Apple на €10 миллионов за отказ ремонтировать утопленные айфоны и вводящую в заблуждение рекламу, передает iphones.ru со ссылкой на MacRumors.

Регулятору не понравилось, что Apple отказывается ремонтировать утопленные айфоны, хотя активно рекламирует эту особенность.

К самой рекламе тоже есть претензии. Apple утверждает, что айфоны способны продержаться под водой до 30 минут на глубине от одного до четырех метров, в зависимости от модели. Однако это данные лабораторных испытаний и при использовании чистой воды.

На сайте Apple есть информация о том, что результаты были получены в лабораторных условиях. Про качество воды ничего не сказано.

Помимо €10 миллионов, антимонопольная служба требует, чтобы Apple добавила на сайт ссылку на закон о защите прав потребителей.

Фото: iphones.ru