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Новости /  В мире  

Испытания новой ракеты Илона Маска закончились взрывом

21 ноября 2019 19:58
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То, что случилось сейчас — «не полностью неожиданность» для компании.
Рано утром SpaceX Илона Маска запустила прототип ракеты Starship Mk1, но старт произошёл хуже, чем ожидалось, передает iphones.ru со ссылкой на TechCrunch.

Взрыв произошел во время испытаний корабля на максимальное заполнение топливных баков криогенной жидкостью. Во время тестирования ракета была не до конца собрана, головную часть буквально сорвало.

Маск в Твиттере подтвердил, что теперь компания переходит к новому улучшенному дизайну аппарата Mk3, a Mk1 закроют. То, что случилось сейчас — «не полностью неожиданность» для компании.

Целью проекта является доставка грузов массой до 150 тонн на низкую околоземную орбиту. 




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