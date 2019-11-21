Испытания новой ракеты Илона Маска закончились взрывом
21 ноября 2019 19:58
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Взрыв произошел во время испытаний корабля на максимальное заполнение топливных баков криогенной жидкостью. Во время тестирования ракета была не до конца собрана, головную часть буквально сорвало.
Маск в Твиттере подтвердил, что теперь компания переходит к новому улучшенному дизайну аппарата Mk3, a Mk1 закроют. То, что случилось сейчас — «не полностью неожиданность» для компании.
Целью проекта является доставка грузов массой до 150 тонн на низкую околоземную орбиту.
Фото: соцсети
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