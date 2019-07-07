Исполнитель роли Робба Старка из "Игры престолов" получил учёную степень
7 июля 2019 17:24
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На торжественной церемонии, прошедшей в Королевской консерватории Шотландии, 33-летний актёр признался, что в своё время вынужден был пропустить выпускной из-за работы.
— Сейчас я чувствую себя по-особенному — будто сегодня мой выпускной, пришедший с 12-летним опозданием, — отметил он.
Фото из открытых источников
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