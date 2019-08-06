Испанский отель не будет убирать российский флаг, вызвавший истерику у украинцев
6 августа 2019 17:06
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- Российский флаг показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать, — рассказали в гостинице. - Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем.
Собеседник издания добавил, что украинские туристы пригрозили создать этому отелю на родине дурную славу, чтобы он стал "чёрной точкой" для всех жителей Незалежной.
Как уже сообщал Лайф, на истории с флагом недовольство украинских гостей не закончилось. Во время развлекательного концерта у бассейна аниматоры начали исполнять песни военных лет. Судя по всему, это окончательно вывело из себя украинских туристов, потребовавших переселить их в другой отель. Но максимум, чего они смогли добиться, — получить штраф за снятие брони.
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