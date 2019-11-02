Индонезийский чиновник завёл роман на стороне и пострадал от своего же закона для изменщиков

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46-летнего Мухаммеда застукали с любовницей в автомобиле, припаркованном у пляжа. Спустя месяц заключения его выпороли в общественном парке на глазах у сотни людей. Кроме того, Мухаммеда исключили из городского совета. Его "сообщница" также была наказана. Она получила 23 удара бамбуковой палкой.В провинции Ачех, где проживает Мухаммед, действуют суровые законы. Например, там запрещены азартные игры, внебрачный секс и алкоголь. А наказания провинившихся проходят на глазах у публики. Для этого приглашают специально нанятых людей, у которых скрыты все части тела за исключением глаз. Это делается для того, чтобы никто не мог идентифицировать исполнителей.