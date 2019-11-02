Индонезийский чиновник завёл роман на стороне и пострадал от своего же закона для изменщиков
2 ноября 2019 18:17
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46-летнего Мухаммеда застукали с любовницей в автомобиле, припаркованном у пляжа. Спустя месяц заключения его выпороли в общественном парке на глазах у сотни людей. Кроме того, Мухаммеда исключили из городского совета. Его "сообщница" также была наказана. Она получила 23 удара бамбуковой палкой.
В провинции Ачех, где проживает Мухаммед, действуют суровые законы. Например, там запрещены азартные игры, внебрачный секс и алкоголь. А наказания провинившихся проходят на глазах у публики. Для этого приглашают специально нанятых людей, у которых скрыты все части тела за исключением глаз. Это делается для того, чтобы никто не мог идентифицировать исполнителей.
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