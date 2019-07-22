Индия самостоятельно запустила к Луне сразу три аппарата
22 июля 2019 14:48
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Предполагается, что орбитальный модуль будет изучать спутник Земли при помощи нескольких установленных на нём инструментов, в том числе рентгеновских и инфракрасных.
Посадочный модуль будет изучать сейсмическую активность и температуру на поверхности. А луноход получил приборы для исследования грунта.
Запуск был совершён при помощи ракеты, также созданной самостоятельно Индией. Предполагается, что аппараты выйдут на заданную точку на орбите Луны к сентябрю.
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