Индия самостоятельно запустила к Луне сразу три аппарата

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Предполагается, что орбитальный модуль будет изучать спутник Земли при помощи нескольких установленных на нём инструментов, в том числе рентгеновских и инфракрасных.Посадочный модуль будет изучать сейсмическую активность и температуру на поверхности. А луноход получил приборы для исследования грунта.Запуск был совершён при помощи ракеты, также созданной самостоятельно Индией. Предполагается, что аппараты выйдут на заданную точку на орбите Луны к сентябрю.