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Новости /  В мире  

Илон Маск опроверг информацию о подаренной Лукашенко Tesla

6 сентября 2019 15:39
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Хотя на днях президент Белоруссии сообщил, что электромобиль, который он тестировал в 2017 году, ему подарил лично американец.
Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о подаренном ему электромобиле, передает life.ru. Шокирующее признание появилось в "Твиттере".

— Э, нет, — кратко ответил Маск на вопрос пользователей Сети о том, дарил ли он автомобиль президенту Белоруссии.

2 сентября во время общения со школьниками Лукашенко заявил, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск.

Известно, что впервые белорусский лидер протестировал американский электрокар ещё в 2017 году, это была модель S P100D.

Илон Маск — канадско-американский предприниматель, новатор, инженер-изобретатель и бизнес-магнат, инвестирующий в грандиозные инновационные проекты. Лично участвовал в разработке новых технологий в альтернативной энергетике, конструировании экологичных электромобилей и экономичных солнечных электростанций. Он появился на свет 28 июня 1971 года в Претории, одной из трёх столиц ЮАР, и был старшим из троих детей в семье родившегося в ЮАР англичанина-инженера Эррола Маска и модели и эксперта в области диетологии канадско-британского происхождения Мэй Маск. Далее о биографии Илона читайте на сайте uznayvse.ru


Фото:    pixabay
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